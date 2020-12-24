"Мы не заинтересованы": новая позиция США по СНВ-3

Новый "манёвр" от Штатов по СНВ-3: ранее заявившие, что всё "уже согласовано" чиновники теперь отказываются продлевать договор по схеме "как есть".

Напомним, что ранее по СНВ-3 случилась путаница: американские СМИ представили данные, согласно которым Штаты повторно предложили России уже отвергнутый нашими дипломатами вариант договора.

Теперь уходящая администрация Трампа снова "меняет курс": спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что в варианте продления "как есть" смысла немного.