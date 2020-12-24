Новый "манёвр" от Штатов по СНВ-3: ранее заявившие, что всё "уже согласовано" чиновники теперь отказываются продлевать договор по схеме "как есть".
Напомним, что ранее по СНВ-3 случилась путаница: американские СМИ представили данные, согласно которым Штаты повторно предложили России уже отвергнутый нашими дипломатами вариант договора.
Теперь уходящая администрация Трампа снова "меняет курс": спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что в варианте продления "как есть" смысла немного.
"Мы не заинтересованы просто продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
Этот договор, как я и говорил, еле прошёл в Сенате [при ратификации в 2010 году].
Причины в том, что это плохая сделка для США. Соглашение покрывает 90% американских [ядерных] арсеналов и в то же время 40% российских арсеналов", — уточнил позицию США чиновник.
Звезда "Папиных дочек" и фигурист официально зарегистрировали свои отношения.