Глава МИД Украины "до слёз" расстроен: Лавров не хочет с ним общаться

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба всерьёз расстроен нежеланием российского коллеги Сергея Лаврова "поговорить" с ним.
О своей обиде Кулеба рассказал в интервью радиостанции "Новое время", отвечая на вопрос о ситуации на Донбассе и взаимодействии "нормандской четвёрки".
Глава украинской дипломатии посетовал, что Лавров не отвечает на его звонки и игнорирует просьбы "обсудить ситуацию".
По словам министра, плохо то, что у внешнеполитических ведомств двух стран нет "постоянных каналов коммуникаций", а, соответственно, и шанса на прямой диалог, когда он нужен.
"Я, конечно, слёз не лил, но мне обидно, что нет контакта и возможности говорить", — сказал Кулеба.
Звезда "Папиных дочек" и фигурист официально зарегистрировали свои отношения.