Глава МИД Украины "до слёз" расстроен: Лавров не хочет с ним общаться

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба всерьёз расстроен нежеланием российского коллеги Сергея Лаврова "поговорить" с ним.

О своей обиде Кулеба рассказал в интервью радиостанции "Новое время", отвечая на вопрос о ситуации на Донбассе и взаимодействии "нормандской четвёрки".

Глава украинской дипломатии посетовал, что Лавров не отвечает на его звонки и игнорирует просьбы "обсудить ситуацию".

По словам министра, плохо то, что у внешнеполитических ведомств двух стран нет "постоянных каналов коммуникаций", а, соответственно, и шанса на прямой диалог, когда он нужен.