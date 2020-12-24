Трамп рассказал, зачем блокировал военный бюджет: "Подарок РФ и КНР"

Сюрприз для России припас напоследок Дональд Трамп: президент блокировал проект военного бюджета на 2021 год. Среди "расходных пунктов" были в том числе санкции против "СП-2".

Как стало известно СМИ, проект Трамп вернул "без одобрения". Политик уже написал, почему принял такое решение: помимо прочих пунктов, он выделил важность запрета как "подарка России и Китаю".

В документе содержались, в частности, такие данные, как:

санкции по "СП-2";

санкции против Турции из-за С-400;

спорные моменты по "Турецкому потоку".