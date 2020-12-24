Сюрприз для России припас напоследок Дональд Трамп: президент блокировал проект военного бюджета на 2021 год. Среди "расходных пунктов" были в том числе санкции против "СП-2".
Как стало известно СМИ, проект Трамп вернул "без одобрения". Политик уже написал, почему принял такое решение: помимо прочих пунктов, он выделил важность запрета как "подарка России и Китаю".
В документе содержались, в частности, такие данные, как:
"К сожалению, документ не включает важные положения национальной безопасности, содержит пункты, задевающие наших ветеранов и военную историю, противоречит усилиям администрации по обеспечению первостепенного положения США в области национальной безопасности и внешней политики.
Это подарок Китаю и России", — написал Трамп.
Звезда "Папиных дочек" и фигурист официально зарегистрировали свои отношения.