Депутат Рады спрогнозировал, когда уйдёт правительство

Не очень оптимистичным прогнозом поделился со СМИ депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский. По его мнению, уже в будущем году в стране может поменяться правительство.

Дубинский выступал на телевидении (канал "Наш") и отметил: проблем в стране накопилось достаточно, их нужно срочно решать. "Уклоняться" у властей получится, но недолго. И если ничего не делать, то можно предсказать примерную дату ухода правительства в отставку уже сегодня.

"Голосование за смену премьер-министра должно пройти как можно раньше, думаю, это произойдёт в феврале или в марте. Власти безотлагательно нужно принять решения, которые назрели и от которых уже нельзя уклоняться. Ведь люди чётко понимают, что денег становится меньше, а тарифы растут", — подчеркнул политик.

Смена правительства, по мыслям Дубинского, поможет "сдвинуть" страну в нужном направлении и отказаться, наконец, от "внешнего управления". Текущая схема работы, уверен он, лишь истощает ресурсы страны.