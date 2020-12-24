На Украине наказали телеканал за трансляцию пресс-конференции Путина

Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания вынес строгое предупреждение ТК "Наш" за то, что в эфире канала транслировались отрывки пресс-конференции российского президента.

Недовольство регулятора вызвано не столько самой трансляцией, сколько тем, что сказанное Владимиром Путиным не "сопровождалось критическими и разоблачающими комментариями".

Предупреждение опубликовано на сайте Нацсовета.

По мнению государственного контролирующего органа, "НАШ" нарушил сразу два пункта закона Украины "О телевидении и радиовещании", а именно: требований о необходимости придерживаться законодательства и требований лицензии и распространение объективной информации.

Вместо этого, как отмечается в документе,

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Учитывая "серьёзность" нарушения, телеканал ещё "дешево отделался":