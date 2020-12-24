Американский политолог: Трамп устроит военный переворот

В то время, как дни действующего президента США в Белом доме сочтены, это не останавливает его критиков от того, чтобы "взглянуть в хрустальный шар" и попытаться найти там ответ на вопрос: что будет делать эксцентричный Трамп дальше?

Американский политолог, неоконсерватор, основатель и редактор политического журнала "The Weekly Standard" и регулярный комментатор "Fox News Channel" Билл Кристол предрекает "насильственный конец 2020 года".

Цитируя слова своих источников "внутри администрации Трампа" — имён которых он не называет — Кристол, сообщил в Твиттер, что "увольнение президентом Генерального прокурора Уильяма Барра, возможно, предвещает государственный переворот в канун Рождества".

"Барр покидает министерство юстиции в среду, и эта дата вкупе с недавним назначением Трампом лоялистов на ключевые посты в Пентагоне и его слухами о предстоящем увольнении советника Белого дома Пэта Чиполлоне указывают на предстоящий захват власти сражающимся президентом", — написал Кристол.

Он предположил также, что Трамп может попытаться захватить машины для голосования, чтобы доказать, что победа Джо Байдена была мошеннической, или даже отправить военных на улицы с помощью "различных типов действий типа акта восстания"."

© twitter.com, автоматический перевод сервиса ЯндексПереводчик