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ФБР ответит в суде за взлом шифров смартфонов американцев

Мир

Американский союз гражданских свобод подал иск против ФБР, обвинив правоохранительные органы в взломе шифрования на айфонах и других устройствах.

ФБР ответит в суде за взлом шифров смартфонов американцев

"ФБР уже имеет технические возможности, позволяющие им расшифровывать, разблокировать или иным образом получить доступ к информации на защищенных политических устройствах", -утверждает ACLU в своем иске, — однако агентство продолжает жаловаться на шифрование, как будто оно мешает им ловить преступников".

В иске утверждается, что ФБР заключило контракт с такими компаниями, как GrayShift, производяще инструмент для взлома паролей, работающий на некоторых iPhone, и CheckPoint Technologies, который "позволяет детализировать микроскопические представления электронного оборудования таким образом, чтобы помочь следователям определить секретные ключи шифрования, хранящиеся на оборудовании."

Автор: Ольга Лебедева
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