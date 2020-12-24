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Турция надеется "перевернуть страницу" отношений с США и ЕС в 2021 году

Мир

Анкара планирует наладить отношения с Западом в следующем году.

Турция надеется "перевернуть страницу" отношений с США и ЕС в 2021 году

Так заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отметив двойные стандарты, с которыми сталкивается его страна в отношениях с Вашингтоном и Брюсселем.

По словам президента Эрдогана, он попытается улучшить отношения с западными государствами, несмотря на "искусственные повестки дня, которые они преследуют сейчас":

"Турция сталкивается с двойными стандартами как в отношении восточного Средиземноморья, так и в отношении С-400. Мы хотим перевернуть новую страницу с ЕС и Соединенными Штатами в новом году", — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер дал понять, что "Турция не может позволить себе роскошь поворачиваться спиной ни к Западу, ни к востоку."

Признав, что у страны был "сложный год с точки зрения наших связей с США и Европой, несмотря на наши усилия", Эрдоган выразил надежду, что избранный президент США Джо Байден "также уделит должное внимание турецко-американским отношениям."

Он также заявил в своем выступлении в среду, что Анкара не будет "игнорировать Африку и Азию", и турецкий парламент согласился в тот же день продлить на 18 месяцев действие закона, разрешающего размещение войск в Ливии.

Напомним, США ввели санкции против Турции 14 декабря в связи с покупкой Анкарой российской системы противоракетной обороны С-400 после того, как Вашингтон заявил, что она несовместима с вооружением НАТО.

Анкара рассматривает санкции как "серьезную ошибку", а Эрдоган подчеркнул в среду, что Турция не будет "склоняться перед языком санкций и шантажа"."

В то же время ЕС ввел санкции в отношении ряда турецких чиновников и юридических лиц, которые якобы были вовлечены в газовое бурение в Восточном Средиземноморье на фоне споров Анкары с Грецией и Кипром. Однако Брюссель отложил торговые тарифы или эмбарго на поставки оружия до марта.

Автор: Ольга Лебедева
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