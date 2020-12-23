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Сведения о сделке Британия - ЕС сильно противоречивы

Мир » Европа

Правительство и премьер-министр Великобритании распространили сообщения о том, что торговая сделка между Великобританией и ЕС согласована.

Сведения о сделке Британия - ЕС сильно противоречивы

И почти сразу официальный представитель Евросоюза эту информацию опроверг, заявив, что "это все еще может пойти в любом направлении." (цитата Reuters)

Чиновник добавил, что "новость" о сделке пока из области слухов, а по-настоящему она может состояться "в четверг — пятницу или после Рождества".

По информации собственного источника агентства Reuters в Брюсселе, переговоры перешли в "конечную фазу", но все еще продолжаются.

Напомним, период переговоров длится 11 месяцев. После того, как Великобритания вступила в переходный период 31 января 2020 года.

В ожидании сделки

Слухи о том, что сделка состоялась, циркулировали в течение последних 48 часов.

Фунт значительно укрепился в течение всего дня, так как наблюдатели ждут "белого дыма" в Брюсселе.

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Ранее министр жилищного строительства Великобритании Роберт Дженрик заявил Sky News, что он "достаточно оптимистичен" в том, что сделка будет достигнута двумя сторонами переговоров.

Британское правительство настаивало на том, что Великобритания будет "процветать" без торговой сделки, на так называемых условиях Всемирной торговой организации, но из-за стола переговоров так и не вышла.

В последние месяцы шестая по величине экономика мира и 27 стран торгового блока были в ссоре по вопросам государственной помощи и доступа ЕС к богатым рыбой водам Великобритании.

  • Без сделки существующее соглашение о свободной торговле между ЕС и Великобританией закончится 31 декабря.
Автор: Ольга Лебедева
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