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США "подсыпали санкций" для Белоруссии

Мир

США ввели дополнительные санкции в отношении Белоруссии. На этот раз под ударом оказались избирком страны, милицейские подразделения и отдельные лица, которых подозревают в мошенничестве во время президентских выборов в августе и репрессиями против протестующих.

США "подсыпали санкций" для Белоруссии

"Белорусская Центральная избирательная комиссия сталкивается с ограничениями, поскольку голосование, которое она организовала летом, было омрачено множеством нарушений, которые не сделали его ни свободным, ни справедливым, включая запрет оппозиционных кандидатов, отказ в доступе к наблюдателям за выборами и заверение неточных подсчетов голосов", — говорится в заявлении министра финансов США Стивена Мнучина.

Правоохранительные органы из Минского отряда милиции особого назначения (ОМОН), Главного управления внутренних дел Мингорисполкома и КГБ "Альфа" попали в черный список по обвинению в применении чрезмерной силы в отношении людей, протестовавших против результатов выборов.

Санкции были также применены к заместителю министра внутренних дел и начальнику Национальной полиции Беларуси Геннадию Казакевичу.

"Белорусский народ постоянно стремится мирно осуществлять свои основные демократические права, и государство неоднократно отвечает на это жестокими репрессиями", — настаивает Мнучин.

Санкции Министерства финансов включают замораживание активов внесенных в черный список юридических и физических лиц, а также запрет американским компаниям и гражданам вести с ними какие-либо деловые отношения.

Также в среду Госдепартамент США ввел визовые ограничения в отношении 39 человек, которых он считает ответственными за подрыв демократии в Беларуси. Их имена не разглашаются.

Госсекретарь Майк Помпео заявил:

"Белорусский народ заслуживает свободных и справедливых выборов, в то время как голосование, которое они провели ранее в этом году, было полно нарушений и сопровождалось нарушениями прав человека и репрессиями".

Напомним, в октябре Вашингтон уже внес в черный список тогдашнего министра внутренних дел страны Юрия Караева и еще семерых высокопоставленных белорусских чиновников.

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Автор: Ольга Лебедева
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