Трамп наложил вето на оборонный бюджет США на 2021 год

Действующий президент США Дональд Трамп назвал одобренный Конгрессом проект оборонного бюджета страны на 2021 год "подарком Китаю и России".

740-миллиардный оборонный бюджет США включает в себя дальнейшее расширение санкций против России, касающееся, в частности, "Северного потока-2", "Турецкого потока", запрета на сотрудничество военнослужащих США и РФ. Также предполагаются введение санкций против Турции, закупившей российские ЗРК С-400, и продолжение поставок оружия на Украину. Тем не менее, всего этого Трампу показалось недостаточно.

"К сожалению, документ не включает важные положения национальной безопасности, содержит пункты, задевающие наших ветеранов и военную историю, противоречит усилиям администрации по обеспечению первостепенного положения США в области национальной безопасности и внешней политики", — цитирует ТАСС резолюцию Трампа на законопроекте.

Однако поддержка, полученная документом в нижней палате законодательного органа США, позволяет обойти президентское вето.