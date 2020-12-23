Макрон рассказал про пораженцев, эгоистов и патриотов

В большом интервью для издания L'Express президент Франции Эммануэль Макрон рассказал немалого интересного. В частности — как именно он хочет "примирить" всех представителей страны друг с другом.

Политик отметил, что на текущий момент во французском обществе достаточно много противоречий. Однако цель президента будет заключаться не только в том, чтобы "примирять словами", но и в активной работе.

"Наши соотечественники знают, что их можно примирить не столько словами, сколько действиями", — уточнил президент.

Также Макрон добавил, что для страны характерно разделение "на лагеря". И представители лишь некоторых из них готовы принять вызовы современности.