В большом интервью для издания L'Express президент Франции Эммануэль Макрон рассказал немалого интересного. В частности — как именно он хочет "примирить" всех представителей страны друг с другом.
Политик отметил, что на текущий момент во французском обществе достаточно много противоречий. Однако цель президента будет заключаться не только в том, чтобы "примирять словами", но и в активной работе.
"Наши соотечественники знают, что их можно примирить не столько словами, сколько действиями", — уточнил президент.
Также Макрон добавил, что для страны характерно разделение "на лагеря". И представители лишь некоторых из них готовы принять вызовы современности.
"Лагерь пораженцев и эгоистов всегда был силён в нашей стране. Те, кто принимают вызовы, верят в величие, никогда не были в большинстве.
Но мир меняется. Патриотов становится все больше и больше. Патриоты и те, кто верит в европейскую идею, хотят создавать что-то новое, идти на риск ради нашей страны и ради нашего континента, чтобы построить совместное будущее", — рассказал Макрон.
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