"Три невыполнимых условия": Пушков рассказал, сблизятся ли Запад и РФ

Для России и Запада возможен сценарий сближения, но "цена" окажется слишком высокой. В частности, есть три условия, при реализации которых Запад мог бы снова начать строить с Россией продуктивные отношения. Но выполнить их невозможно.

Рассказывая об отношениях Запада и России, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков напомнил: хотя Запад для России и привычнее, чем Восток (хотя бы с цивилизационной точки зрения), шагов к сближению там не предпринимают.

Далее Пушков рассказал о трёх условиях, которые на Западе хотели бы видеть реализованными российской стороной:

возврат Крыма Украине;

прекращение помощи Донбассу;

прекращение работы в Сирии.