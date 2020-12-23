Для России и Запада возможен сценарий сближения, но "цена" окажется слишком высокой. В частности, есть три условия, при реализации которых Запад мог бы снова начать строить с Россией продуктивные отношения. Но выполнить их невозможно.
Рассказывая об отношениях Запада и России, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков напомнил: хотя Запад для России и привычнее, чем Восток (хотя бы с цивилизационной точки зрения), шагов к сближению там не предпринимают.
Далее Пушков рассказал о трёх условиях, которые на Западе хотели бы видеть реализованными российской стороной:
"Вот условия для того, чтобы Запад начал с нами сближаться. Поскольку эти условия невыполнимы все, то вы понимаете, что Запад с нами сближаться не намерен, не собирается", — рассказал Пушков в эфире станции "Говорит Москва".
США усилили экспортный контроль над своими технологиями, которые передаются в Россию, Китай и Венесуэлу. Россия уже семь лет готовится к этому. Есть ли результат?