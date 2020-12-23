Необычное соревнование устроили в правительстве Украины: чиновники решили выяснить, кто из них способен приготовить самый вкусный борщ.
Для соревнования сформировали две команды:
Мероприятие прошло весьма ярко, оба коллектива выбрали уникальные рецепты. Команда Стефанишиной остановилась на борще с вишней, а команда Абрамовского — на варианте с жареной капустой.
Победил по итогам "кулинарной дуэли" коллектив Стефанишиной.
"Борщ наш! Украинский.
И никакая пропаганда или откровенная попытка кражи нашего традиционного блюда не сможет перечеркнуть идентичность и культурное наследие нашего народа.
Война за борщ, как и за украинские территории, продолжается. И мы обязательно победим!" — отметила победительница.
"Война", о которой упоминает политик, относится, видимо, к ситуации с борщом как национальным блюдом. На данный момент Украина решительно настроена внести борщ в списки ЮНЕСКО именно как украинское культурное наследие.
США усилили экспортный контроль над своими технологиями, которые передаются в Россию, Китай и Венесуэлу. Россия уже семь лет готовится к этому. Есть ли результат?