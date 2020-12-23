В правительстве Украины устроили "битву за лучший борщ"

Необычное соревнование устроили в правительстве Украины: чиновники решили выяснить, кто из них способен приготовить самый вкусный борщ.

Для соревнования сформировали две команды:

команда под управлением вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной , к ней присоединился министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко ;

, к ней присоединился министр культуры и информационной политики ; команда под руководством министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, к ней присоединился министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Мероприятие прошло весьма ярко, оба коллектива выбрали уникальные рецепты. Команда Стефанишиной остановилась на борще с вишней, а команда Абрамовского — на варианте с жареной капустой.

Победил по итогам "кулинарной дуэли" коллектив Стефанишиной.

"Борщ наш! Украинский. И никакая пропаганда или откровенная попытка кражи нашего традиционного блюда не сможет перечеркнуть идентичность и культурное наследие нашего народа. Война за борщ, как и за украинские территории, продолжается. И мы обязательно победим!" — отметила победительница.

"Война", о которой упоминает политик, относится, видимо, к ситуации с борщом как национальным блюдом. На данный момент Украина решительно настроена внести борщ в списки ЮНЕСКО именно как украинское культурное наследие.