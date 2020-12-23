Китай снова провоцирует Японию у спорных островов

Продолжаются провокации китайских военных у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао).

По сообщениям японского канала NHK, китайские военные суда в очередной раз пересекли границу и вошли в японские воды. При этом суда начали сближение с оказавшимся неподалёку японским "рыболовом".

"Управление безопасности на море Японии направило кораблям предупреждение с требованием покинуть территориальные воды страны", — предают на NHK.

Напомним, что спор об островах начался ещё в 2012 году после того, как в Токио заявили: острова японские и были честно куплены у владельцев, которые оказались частными лицами.

Китай с такой позицией не согласился и с тех пор регулярно устраивает провокации. По данным Пекина, острова — собственность страны ещё с XVIII века и носят название "Дяоюйдао".

Регулярные провокации Китая злят Японию, но пока от военных действий в регионе удаётся воздержаться.