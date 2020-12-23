"Скатертью дорога": китайский дипломат "проводил" немецкого коллегу

"С огоньком" прошло прощание с постпредом ФРГ при ООН Кристофом Хойсгеном. Дипломат покинул организацию по тривиальной причине: закончился его срок работы как непостоянного члена. Однако представитель Китая решил "отпраздновать" уход Хойсгена и выдал оригинальное пожелание.

"Скатертью дорога, посол Хойсген. Я надеюсь, что Совбез в ваше отсутствие в 2021 году будет в состоянии лучше выполнять свои обязанности в целях поддержания международного мира и безопасности", — заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан.

Китайский дипломат весьма обрадовался уходу немецкого коллеги, поскольку ранее неоднократно обвинял его в "злонамеренных нападках". Также, по мнению Шуана, Хойсген "отравлял рабочую атмосферу".

Российская сторона также не оставила уход Хойсгена без внимания. Зампостпреда РФ Дмитрий Полянский отметил, что хотел бы процитировать афоризм Михаила Жванецкого.