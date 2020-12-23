Украинский политолог: Байден позволит Меркель достроить СП-2

Джо Байден после вступления в должность президента США, поставит отношения с Европой "на иные, нежели Трамп, рельсы" и не будет настаивать на остановке строительства СП-2.

Так считает украинский политолог Дмитрий Джангиров.

Своё мнение он подкрепляет напоминаем о том, что Байден "взял курс" на так называемую "зелёную энергетику", а потому не будет поддерживать американских производителей сланцевого газа. Что, в свою очередь, "умерит их аппетит" касаемо европейских рынков.

То есть, в остановке строительства газопровода не будет ни необходимости, ни смысла.

"При Байдене, который разворачивается к "зелёной" энергетике будет падать добыча сланцевой нефти и газа — это понятно уже сейчас. Ему (Байдену) нечего будет предложить Европе в обмен на газ "Северного потока-2". Да он и не собирается этого делать, — объясняет Джангиров. — Так что изменится сама американская идеология в отношении газопровода "Северный поток — 2" в треугольнике США-Европа-Россия".

Украинский политолог уверен: