Украинский политолог: Байден позволит Меркель достроить СП-2

Джо Байден после вступления в должность президента США, поставит отношения с Европой "на иные, нежели Трамп, рельсы" и не будет настаивать на остановке строительства СП-2.
Так считает украинский политолог Дмитрий Джангиров.
Своё мнение он подкрепляет напоминаем о том, что Байден "взял курс" на так называемую "зелёную энергетику", а потому не будет поддерживать американских производителей сланцевого газа. Что, в свою очередь, "умерит их аппетит" касаемо европейских рынков.
То есть, в остановке строительства газопровода не будет ни необходимости, ни смысла.
"При Байдене, который разворачивается к "зелёной" энергетике будет падать добыча сланцевой нефти и газа — это понятно уже сейчас. Ему (Байдену) нечего будет предложить Европе в обмен на газ "Северного потока-2". Да он и не собирается этого делать, — объясняет Джангиров. — Так что изменится сама американская идеология в отношении газопровода "Северный поток — 2" в треугольнике США-Европа-Россия".
Украинский политолог уверен:
США усилили экспортный контроль над своими технологиями, которые передаются в Россию, Китай и Венесуэлу. Россия уже семь лет готовится к этому. Есть ли результат?