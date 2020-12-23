Команде Байдена понадобится опытный SMM-щик для раскрутки соцсетей

Администрация Twitter официально сообщила команде избранного президента Джо Байдена, что 33,2 миллиона подписчиков президентского аккаунта @ POTUS, которым по-прежнему управляет действующий президент Дональд Трамп, будут удалены до того, как страница будет передана новому хозяину Белого дома после его присяги в январе.

То же самое относится и к другим официальным учетным записям, связанным с президентом США, таким, например, как Белый дом — у @WhiteHouse сегодня более 26 миллионов пользователей.

Напомним, когда власть в США переходила от Обамы к Трампу в 2017 году, твиттер-аккаунт президенту достался вместе с подписчиками.

"В 2016 году администрация Трампа поглотила в Твиттере всех последователей президента Обамы в @POTUS и @WhiteHouse", — написал в Твиттере цифровой директор следующего президента Роб Флаэрти. — В 2020 году Twitter сообщил нам, что команде Байдена придется начинать с нуля".

Политик-демократ будет назначен 20 января 2021 года 46-м президентом США.

Несмотря на поражение нынешнего президента, более 325 тысяч его сторонников откликнулись на призыв к мероприятию, которое в Facebook объявлено "второй церемонией инаугурации президента Дональда Трампа" и запланировано на день инаугурации Байдена.