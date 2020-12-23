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Коллапс из-за грузовиков заставил Францию открыть границу с Британией

Мир » Европа

Граница между Великобританией и Францией должна быть открыта с сегодняшнего дня.

Коллапс из-за грузовиков заставил Францию открыть границу с Британией

Об этом договорились между собой пограничные службы двух стран. Причина — около 2800 грузовиков застряли в Кенте из-за нового коронавирусного ограничения.

Информацию подтвердил британский министр транспорта Грант Шеппс.

Коллапс на автобане возник после того, как Франция закрыла свои границы для британцев, чтобы не пустить на свою территорию новый, мутировавший, штамм коронавируса, который, по словам главы службы здравоохранения, распространился "повсюду" в Великобритании.

Французский коллега Шеппса Жан-Батист Джеббари назвал решение о возобновлении транспортного сообщения "прогрессом" и объявил в своем твиттере, что самолеты, лодки и поезда Eurostar "возобновят обслуживание между Великобританией и Францией с утра 23 декабря".

Впрочем, поездки будут разрешены не всем:

только граждане Великобритании или ЕС, обычно проживающие во Франции, смогут путешествовать, и только после того, как они предоставят отрицательный тест на коронавирус, который способен обнаружить новую мутацию.

Шеппс написал в своем твиттере, что новые договоренности должны были продлиться до 6 января и призвал перевозчиков пока избегать поездок в Кент.

Напомним, во вторник вечером десятки разгневанных водителей грузовиков вышли на мини-акцию протеста в Дувре против того, что им не разрешили въехать во Францию и, следовательно, вернуться домой к Рождеству.

А чуть позже, как рассказывала ранее "Правда.Ру", возобновить сообщение между странами Евросоюза настоятельно рекомендовала Еврокомиссия.

Автор: Ольга Лебедева
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