Еврокомиссия: запрет на поездки в Великобританию экономически невыгоден

Еврокомиссия рекомендовала странам Европы "прекратить свои запреты на поездки в Великобританию", ссылаясь на необходимость защиты основных поездок и недопущения сбоев в цепочках поставок.

"Запреты на полеты и путешествия для людей в Великобритании должны быть сняты, чтобы обеспечить существенные поездки и избежать сбоев в цепочке поставок", — говорится в заявлении комиссии.

Дидье Рейндерс, комиссар юстиции ЕС, сказал, что

" учитывая нынешнюю неопределенность и в свете принципа предосторожности, государства-члены должны принять скоординированные меры, чтобы препятствовать несущественным поездкам между Великобританией и ЕС."

Рейндерс утверждал, что" общие запреты на поездки " не должны помешать тысячам граждан ЕС вернуться домой на Рождество. По его словам, необходимо найти баланс между прекращением распространения нового штамма коронавируса и "причинением серьезных разрушений".

Напомним, на прошлой неделе в Великобритании выявлена новая мутация COVID, которая, как отмечают специалисты, "заразнее" предыдущих. Из-за этого многие страны приостановили сообщение с Британией.

Запреты на поездки, наложенные на Великобританию, уже привели к нарушению цепочек поставок и огромным отставаниям в британских портах.

Читайте также:

Россия приостановила авиасообщение с Великобританией

"Британская версия" коронавируса найдена уже в четырёх странах