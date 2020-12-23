Тихановская в Испании: помогите мне, ведь Лукашенко - новый Франко

Светлана Тихановская, против которой в Беларуси возбуждено уголовное дело, в рамках которого она обвиняется в создании экстремистской группировки с целью свержения правительства, продолжила свой европейский вояж.

Сейчас белорусская оппозиционерка находится в Испании, где как сообщается в её ТГ-канале,

"провела встречу с министром иностранных дел Аранчей Гонсалес Лайей, бывшим генсеком НАТО Хавьером Соланой и звонок с премьер-министром Испании Педро Санчесом, который находится на самоизоляции".

Стремясь заручиться поддержкой испанских политиков, Тихановская провела историческую параллель между событиями в современной Белоруссии и периодом диктатуры эпохи Франсиско Франко:

"Я чувствую, что я нахожусь тут среди друзей. Вы чувствуете нашу боль очень остро, потому что в вашей истории также был сложный период диктатуры, во время правления Франко… Мы нашли тут полное понимание и поддержку нашей ситуации", — сказала она в ходе итоговой пресс-конференции после встречи с Аранчей Гонсалес.

Напомним, что на родине Тихановская и члены её Координационного совета обвиняются в "создании экстремистской группировки и руководстве ею, а также финансировании ее деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным способом".

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