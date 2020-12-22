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Крым - Украине: "Построили мост, добудем и воду"

Мир » Бывший СССР

В Крыму от души посмеялись над Украиной, в очередной раз выдвинувшей условия для возобновления подачи пресной воды на полуостров.

Крым - Украине: "Построили мост, добудем и воду"

Украина выразила готовность направить в Крым гуманитарные конвои и воду в цистернах в случае, если гуманитарные миссии ООН и Международного комитета Красного креста заявят о гуманитарной катастрофе в регионе. В иной ситуации на полуострове имеется достаточное количество пресной воды для обеспечения потребностей мирного населения, так что возобновление работы Северо-Крымского канала станет возможным только после "деоккупации", заявил ранее вице-премьер Украины Алексей Резников.

"Какие конвои и цистерны? Украинское правительство продолжает заниматься единственным делом, которое у них хорошо получается — генерировать бесконечные поводы для шуток над собой. Всё это выглядит смешно. Самая нищая страна в Европе пусть себе хоть поможет", — ответил украинскому вице-премьеру сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец.

Россия на своей территории способна решать любые задачи без помощи с украинской стороны — и мост построить, и воду добыть, приводит мнение Чегринца РИА Новости.

Автор: Людмила Черткова
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