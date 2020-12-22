В Боснии и Герцеговине возмущены скандалом с подаренной Лаврову иконой

В администрации сербского члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика возмутились продолжающимся скандалом вокруг подаренной главе МИД РФ Сергею Лаврову иконы.

Икона Святителя Николая была подарена главе российской дипломатии Сергею Лаврову в ходе его недавнего визита в Боснию и Герцеговину. Вручая подарок, Милорад Додик рассказал, что эта трёхсотлетняя икона была "найдена в Луганске". После этого украинское посольство в БиГ заявило, что икона является "объектом культурного наследия Украины", и потребовало объяснений. Скандал с "украденной" иконой разлетелся в прессе. В МИД РФ предпочли вернуть подарок.

"Икона Святителя Николая, подаренная Милорадом Додиком главе российской дипломатии Сергею Лаврову, не украденная — это домашняя освящённая икона. Нигде не установлено, что она является объектом чьего-либо культурного наследия и национального достояния", — цитирует РИА Новости заявление кабинета Милорада Додика.

В администрации Додика также с возмущением отметили, что икона отсутствует в списке пропавших, её никто не разыскивает, но при этом в публичном пространстве продолжается распространение лжи. Представители сербской стороны также выразили уверенность, что "гнусная ложь не может испортить братских отношений двух православных народов".