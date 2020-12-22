Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что Евросоюз прикладывает недостаточно усилий в отношении санкционной политики против республики.

Лидер оппозиции призвала лидеров ЕС ужесточить санкции против страны.

"Мне кажется странным, что в санкционном списке так мало людей. Ведь так много людей, которые несут ответственность за жестокость и насилие. В чем дело, Европа думает, что так мало ответственных за это? Я думаю, что Европа могла бы делать намного больше в плане санкций.

В этот список должны быть включены люди, включая полицейских, которые жестоко обращались с гражданами, директора школ, где были нарушения в ходе выборов… Мы уверены, что тема Белоруссии должна быть в политической повестке ЕС, Европарламента и других европейских институтов всё время, не только сейчас", — отметила Тихановская.