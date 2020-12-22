Снова майдан: Зеленского попросили выйти к народу

Очередное обострение обстановки на Украине: по данным, которые приводит канал 112. ua, на майдане Независимости собираются люди и требуют встречи с президентом страны.

По данным местных СМИ, на майдане Независимости уже собралось примерно 2,5 тысячи человек.

"Они хотят пойти шествием к офису президента на Банковую, чтобы к ним лично вышел президент Украины Владимир Зеленский", — передают журналисты 112. ua.

Уточняется, что если Зеленский не выйдет, то желающие с ним встретиться разделятся: около 300 человек останутся для "охраны" майдана от представителей полиции, а остальные пройдут маршем в район Дворца спорта. Известно, что в здании будет выступать команда КВН "Квартал 95".

"[Люди] просят правоохранителей не препятствовать им, ведь акция согласована", — уточняют СМИ.

Напомним, ранее в Киеве произошла потасовка, в которой приняли участие полицейские и предприниматели. Последние выступали против действий властей, известно о 70 пострадавших.