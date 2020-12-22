Космонавт оценил прекращение сотрудничества США и России на МКС

Россия не нуждается в сотрудничестве с США, чтобы и дальше реализовывать программу МКС.

Такое мнение высказал летчик-космонавт, герой РФ Александр Лазуткин в эфире радиостанции "Говорит Москва".