Россия не нуждается в сотрудничестве с США, чтобы и дальше реализовывать программу МКС.
Такое мнение высказал летчик-космонавт, герой РФ Александр Лазуткин в эфире радиостанции "Говорит Москва".
"Мы всё время развивали космонавтику вне зависимости от Америки, поэтому это у нас и осталось. Если есть зависимость, то минимальная. В программе МКС мы не очень-то завязаны на них. Мы завязаны на совместную работу, но если кто-то хочет выйти из проекта, то ради бога. По крайней мере чисто технически можно российский сегмент отстыковать от МКС и всё", — отметил космонавт.
Госдума уже одобрила соответствующий законопроект.