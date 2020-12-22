Пустят только вакцинированных: новый законопроект удивил французов

Не успело население Франции отойти от полицейского закона, согласно которому можно было сесть в тюрьму за случайное фотографирование полиции, как случилась новая напасть: во власти стали обсуждать законопроект о санитарных угрозах.

Итак, суть законопроекта: свободное перемещение по стране разрешат только тем людям, у которых будут на руках сведения о том, что они сделали прививку от коронавируса. Предложение вызвало бурю негодования: вместе с простыми французами возмутились и лидеры политических блоков.

"Если этот текст действительно был подготовлен, мы должны бороться против него ради всех мэров, депутатов и граждан, приверженных демократии. Столкнувшись с этим неоправданным отклонением, мы должны призвать правительство к благоразумию!", — высказалась в Twitter лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен. "Я наивно думал, что в нашей стране уважение свобод является правилом, а их нарушение — исключением. А теперь исполнительная власть будет иметь право отменять наши свободы без одобрения парламента? Это неприемлемо", — поддерживает протест заместитель главы партии "Республиканцы" Гийом Пельтье.

Напомним, ранее коронавирусом заразился лидер Франции Эммануэль Макрон. Его состояние стабильное, политик работает удалённо.