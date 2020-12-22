Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин направил письмо руководителю NASA Джиму Брайденстайну в связи с подготовкой санкций против предприятий госкорпорации.

"Недавно в средствах массовой информации появилась информация о готовящихся администрацией США дополнительных антироссийских санкционных мерах, направленных, в том числе, против российской ракетно-космической промышленности", — сказано в письме.

"Учитывая изложенное, прошу вас подтвердить данную информацию и в случае ее достоверности сообщить о планируемых действиях, которые НАСА будет предпринимать в целях предотвращения срывов сроков в работе МКС", — призвал Рогозин своего американского коллегу.