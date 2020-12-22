"Перестройка Трампа": президент США издал новое распоряжение

Новое распоряжение Дональда Трампа: отныне все федеральные здания в стране должны быть "красивыми".

Документ, озаглавленный как "Содействие развитию красивой федеральной гражданской архитектуры", предусматривает создание нового совета, члены которого будут консультировать президента по вопросам строительства федеральных зданий.

"Новые проекты федеральных зданий должны, подобно излюбленным достопримечательностям Америки, возвышать и украшать общественные пространства, вдохновлять человеческий дух, облагораживать Соединённые Штаты, вызывать уважение широкой публики и, при необходимости, отдавать дань уважения архитектурному наследию региона", — пишут авторы документа.

По мнению президента США, на данный момент застройка федеральными зданиями происходит со смещением стилей, в результате чего "брутальные" проекты прошлого века соседствуют с новомодными.

"Новые здания, которые будут строить для чиновников и госслужащих, должны выполняться в классическом греческом, римском или ином подобном стиле", — уточняет содержание документа BBC.

Также строителям стоит держать в голове "классические" федеральные здания и достопримечательности Штатов вроде Белого дома.

Американский институт архитекторов заявил, что выступает "категорически против" этой инициативы.