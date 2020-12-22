Депутат Рады попросил не штрафовать бизнес за русский язык

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", принятый и подписанный ещё Петром Порошенко, оказался настолько "кривым", что грозит бизнесу Украины убытками. Так что — хотя бы на время доработки закона — штрафы, предусмотренные в нём, стоит отменить.

Напомним о сути закона: он регулирует практически все сферы жизни, предусматривая также штрафы за обслуживание не на украинском языке. Например, посетитель кафе может пожаловаться на русскоговорящего официанта. Владимир Зеленский ранее отмечал, что данный закон был принят "без обсуждения с народом".

Активируют" закон уже 16 января 2021 года, однако страна к такому не готова, так что стоит хотя бы отложить штрафы.

"Друзья, с 16 января вступает в силу норма закона о языке, согласно которой вся сфера обслуживания, весь бизнес обязаны работать на госязыке, иначе штраф. Немаленький, кстати, до 6800 гривен. Это абсурд, бизнес обязан только платить налоги и ничего больше, остальное регулирует рынок. Я не хочу ничего менять по частям в самом законе о языке, он весь кривой. Но предлагаю просто отменить эти штрафы и решить этот вопрос таким образом, а не плодить доносчиков", — написал в Telegram депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский.

Политик отметил, что ему помогли 27 коллег, так что законопроект уже готов.