"Виртуальный президент": что известно о "второй инаугурации" Трампа

В команде Дональда Трампа, который никак не желает оставлять должность президента США, придумали для своих сторонников новое развлечение. Речь идёт о «виртуальной инаугурации», передаёт издание Independent.

На данный момент страницу мероприятия можно найти в Facebook, церемония, по данным со страницы, состоится 20 января. По предварительным данным, к ней проявили интерес примерно 350 000 человек.

Организует мероприятие Эви Кокалари, ранее работавшая с Трампом в рамках его выборной кампании, а также часто мелькавшая в СМИ One America News Network (OAN), которое известно своей «правой» направленностью.

«Наши права голоса находятся под угрозой! Такова наша свобода слова! И «отказ Facebook от ответственности» [скорее всего, имеется ввиду, что пост не удалён и не заблокирован] в этом посте доказывает это», - комментирует Кокалари.

Интересно, что сам Трамп пока не прокомментировал, одобряет ли он данную задумку и придёт ли на «церемонию».