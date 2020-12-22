Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Мэр Екатеринбурга подал в отставку
Посол РФ в США: "антироссийский запал" Вашингтона выйдет ему боком
Трамп готовится к своей "инаугурации"
Вагоны поезда сошли с рельсов в Амурской области
Сомнолог рассказал, что лучше всего съесть перед сном
Учёный из Мичигана объяснил "видения из загробной жизни"
Apple нацелилась на производство автомобилей
Астрономов заинтриговал радиосигнал с Проксимы Центавра
США ввели санкции против российских и китайских компаний

"Виртуальный президент": что известно о "второй инаугурации" Трампа

Мир

В команде Дональда Трампа, который никак не желает оставлять должность президента США, придумали для своих сторонников новое развлечение. Речь идёт о «виртуальной инаугурации», передаёт издание Independent.

"Виртуальный президент": что известно о "второй инаугурации" Трампа

На данный момент страницу мероприятия можно найти в Facebook, церемония, по данным со страницы, состоится 20 января. По предварительным данным, к ней проявили интерес примерно 350 000 человек.

Организует мероприятие Эви Кокалари, ранее работавшая с Трампом в рамках его выборной кампании, а также часто мелькавшая в СМИ One America News Network (OAN), которое известно своей «правой» направленностью.

«Наши права голоса находятся под угрозой! Такова наша свобода слова! И «отказ Facebook от ответственности» [скорее всего, имеется ввиду, что пост не удалён и не заблокирован] в этом посте доказывает это», - комментирует Кокалари.

Интересно, что сам Трамп пока не прокомментировал, одобряет ли он данную задумку и придёт ли на «церемонию». 

 

Автор: Константин Шапров
Последние материалы
Мэр Екатеринбурга подал в отставку
Посол РФ в США: "антироссийский запал" Вашингтона выйдет ему боком
Трамп готовится к своей "инаугурации"
Кравчук недоволен работой представителей России по Донбассу
Экс-полковник ВСУ рассказал, ждёт ли Украину ядерный удар
Вагоны поезда сошли с рельсов в Амурской области
Сомнолог рассказал, что лучше всего съесть перед сном
На Украине захотели устроить России "новый Перл-Харбор"
Учёный из Мичигана объяснил "видения из загробной жизни"
Apple нацелилась на производство автомобилей
Популярное
Общество
С 1 января российских водителей ждёт новый штраф в 1500 рублей

Госдума уже одобрила соответствующий законопроект.

С 1 января российских водителей ждёт новый штраф в 1500 рублей
Зеленский впервые решился выказать недовольство Вашингтоном
Новости Украины
Зеленский впервые решился выказать недовольство Вашингтоном
Новости Украины
Выстроив медицину по лекалам США, Украина вымирает
Хоккей. Последние новости
НХЛ впервые за 93 года образовала "канадский" дивизион
Василий Амирджанов Белорусские власти готовятся к войне и сажают за мысли Василий Амирджанов Любовь Степушова Выстроив медицину по лекалам США, Украина вымирает Любовь Степушова Усам Оздемиров Цифровые гиганты озаботили весь мир Усам Оздемиров
Комментарии
Белорусские власти готовятся к войне и сажают за мысли
Россияне потеряли доходы - их ждут продуктовые карточки
Белорусские власти готовятся к войне и сажают за мысли
Россияне потеряли доходы - их ждут продуктовые карточки
Россияне потеряли доходы - их ждут продуктовые карточки
Россияне потеряли доходы - их ждут продуктовые карточки
Выстроив медицину по лекалам США, Украина вымирает
Третьеклассницы под Саратовом избили сверстницу
В США считают возможной приостановку членства Турции в НАТО
Треть украинцев назвала Зеленского "неудачником года"
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
Выстроив медицину по лекалам США, Украина вымирает
Выстроив медицину по лекалам США, Украина вымирает
Выстроив медицину по лекалам США, Украина вымирает
Символ 2020 года: как памятник в Нововоронеже ошеломил всю Россию
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
Выстроив медицину по лекалам США, Украина вымирает
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников