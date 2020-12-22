Кравчук недоволен работой представителей России по Донбассу

Вместо продуктивной работы в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу представители России "тормозят" процесс. Пока представители Украины поднимают насущные вопросы, эксперты из России "съезжают" на политический статус региона.

Данные о том, что россияне "блокируют" переговорный процесс, предоставил председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Выступая на канале "Украина 24", он подчеркнул: Владимир Путин в курсе ситуации.

Ситуация, по мнению Кравчука, такова: Украина пытается решить, например, вопросы транспорта и социальной сферы, а Россия хочет сначала заняться политическим статусом региона.

"Мол, будет отменён закон о местных выборах, мы будем рассматривать этот вопрос — это прямо говорилось с экрана", — высказался Кравчук.

Напомним, что ранее (и неоднократно) Украина нарушала режим перемирия.