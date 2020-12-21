Трамп опроверг введение в США военного положения

Действующий президент США Дональд Трамп опроверг слухи о предстоящем введении в стране военного положения, чтобы остаться у власти.

Ранее некоторые американские издания (в частности, CNN) сообщили, что Трамп, возможно, введёт военное положение, воспользовавшись законом о восстаниях. Это могло бы позволить ему ввести войска в те штаты, в которых с минимальным преимуществом победил его соперник, демократ Джозеф Байден, и пересмотреть итоги выборов.

Такой вариант развития событий Трамп обсуждал на днях с бывшим советником по национальной безопасности Майклом Флинном и адвокатом Синди Пауэлл, утверждалось в СМИ.

"Военное положение = фейковые новости. Просто еще больше заведомо плохих репортажей!", — заявил сегодня Дональд Трамп в своём Twitter.

По итогам голосования коллегии выборщиков президентскую гонку выиграл демократ Джозеф Байден. Инаугурация избранного главы США пройдёт 20 января.