МИД РФ: "Доверия к ОЗХО всё меньше"

Москва так и не дождалась от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) содействия в ситуации с предполагаемым отравлением блогера Алексея Навального.

Запрос об оказании технического содействия в расследовании инцидента с Алексеем Навальным был направлен руководству ОЗХО ещё 1 октября. Однако прошло уже более двух с половиной месяцев, а российская сторона так и не получила вразумительного ответа на этот запрос, заявили сегодня в МИД РФ.

"Предлогом стало отсутствие согласия властей ФРГ на полноформатное взаимодействие экспертов этой структуры с российскими профильными специалистами для прояснения обстоятельств декларированного Берлином "отравления" блогера", — сообщается на сайте МИД России.

В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что химические элементы, обнаруженные уже за пределами России в биоматериалах якобы отравленного блогера, были "безошибочно" классифицированы как вещества класса "Новичок", при том что ранее официальные лица стран, проводивших анализы, категорически отрицали сам факт и своё участие в исследованиях "Новичка".

"Организация оказалась вновь "в заложниках" у тех, кто упорно стремится использовать её в своих геополитических интересах. В результате доверия у нас к ОЗХО все меньше", — резюмировали в МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что рассчитывали на совсем иную реакцию.