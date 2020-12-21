В Верховную раду Украины был внесён законопроект, который запрещает возобновление водоснабжения Крыма.

Документ внёс депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Подал в Верховную раду законопроект о запрете восстановления водоснабжения в Крым до восстановления суверенитета Украины над Крымским полуостровом и прилегающими водами Черного и Азовского морей. Все знают, что в Крыму с каждым днем усиливается "водный кризис" и идут разговоры о восстановлении водоснабжения со стороны Украины", — написал парламентарий в Facebook.