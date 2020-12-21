Нетаньяху готов к крайним мерам для защиты от "нового" коронавируса

В свете новой "вариации" коронавируса, найденной в Великобритании, власти многих стран решаются на самые жёсткие варианты защитных мер. Так, в Израиле всерьёз задумались о полном "закрытии неба".

С призывами перестать пускать в воздушное пространство страны пассажирские самолёты выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Политик отметил: ранее такая мера уже использовалась.

"Я созвал заседание комиссии по коронавирусу с одной целью, и это — полностью закрыть небо. Вирусная масса, попадающая в Израиль, должна быть максимально снижена, даже если в Великобритании они сейчас проверяют, что это за вирус, устойчив ли он к вакцине, а также изучают дополнительные вопросы. Для этого я прошу повторить то, что мы сделали во время первой волны коронавируса: закрыть небо как можно быстрее", — приводят слова Нетаньяху СМИ страны.

Напомним, что ранее в небо страны перестали пускать воздушные суда из Великобритании, Дании и ЮАР — там уже подтверждены случаи "нового" коронавируса.