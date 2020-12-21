Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
FARE не нашла признаков расизма в инциденте Тедеско и Бородина
Нужна ли животным прививка от коронавируса?
Третьеклассницы под Саратовом избили сверстницу
Женщины, переболевшие COVID-19, столкнулись с ранней менопаузой
Путин возглавил российский Госсовет
Динозавры, возможно, до сих пор живут на Земле
Мурадов: "Биться с РФ до последнего украинца – катастрофичная политика"
Арбитр матча "Сочи" - "Спартак" отстранён от работы в РПЛ
Вдовец Легкоступовой объяснил, зачем претендует на наследство артистки

Киеву напомнили про "окно возможностей" и судебную реформу

Мир

Решение конституционного кризиса для Украины — одна из важнейших задач. В том числе потому, что "буксующая" судебная реформа очень важна в рамках пути в сторону ЕС.

Киеву напомнили про "окно возможностей" и судебную реформу

Как отметил глава представительства Украины в ЕС Николай Точицкий, властям стоит вспомнить, что у них уже есть специальный документ. Он называется рекомендациями Венецианской комиссии по решению конституционного кризиса.

"И если мы после тяжёлой работы не используем предоставленную Венецианской комиссией формулу…

Я думаю, что окно возможностей для нас закроется", — уверен Точицкий.

Конституционная реформа — своего рода "краеугольный камень" дальнейшей работы, и именно поэтому юристы ЕС постарались помочь с её проведением. Итоговые наработки были высоко оценены в том числе Владимиром Зеленским — и примерно с 11 декабря тема больше "не всплывала".

Автор: Константин Шапров
Последние материалы
FARE не нашла признаков расизма в инциденте Тедеско и Бородина
Нужна ли животным прививка от коронавируса?
Третьеклассницы под Саратовом избили сверстницу
Женщины, переболевшие COVID-19, столкнулись с ранней менопаузой
Россияне потеряли доходы - их ждут продуктовые карточки
Путин возглавил российский Госсовет
Динозавры, возможно, до сих пор живут на Земле
Мурадов: "Биться с РФ до последнего украинца – катастрофичная политика"
Арбитр матча "Сочи" - "Спартак" отстранён от работы в РПЛ
Вдовец Легкоступовой объяснил, зачем претендует на наследство артистки
Популярное
Новости Белоруссии
Названо имя преемника Лукашенко на посту главы Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжит "дурить народ" под видом проведения конституционных реформ.

Названо имя преемника Лукашенко на посту главы Белоруссии
Солгавшая Путину девушка оказалась не журналисткой
Общество
Солгавшая Путину девушка оказалась не журналисткой
Российский шоу-бизнес
"Эксклюзив!": Харламов показал, как цензоры "обрезали" вопрос Шнурова
Российский шоу-бизнес
Арзамасова вышла замуж за Авербуха
Любовь Степушова Выстроив медицину по лекалам США, Украина вымирает Любовь Степушова Усам Оздемиров Цифровые гиганты озаботили весь мир Усам Оздемиров Игорь Буккер История рождественской ели: от египтян до Германии Игорь Буккер
Комментарии
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
Россияне потеряли доходы - их ждут продуктовые карточки
Странная оппозиция в Белоруссии: почему её лидер рулит из-за рубежа
Выстроив медицину по лекалам США, Украина вымирает
Путин подвёл итоги уходящего года
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
Белоруссия зарегистрировала вакцину "Спутник V"
Выстроив медицину по лекалам США, Украина вымирает
Выстроив медицину по лекалам США, Украина вымирает
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
Белоруссия зарегистрировала вакцину "Спутник V"
Говорим Байден - подразумеваем Обама?
Тиньков рассказал о полной ремиссии
Мельница мифов: Лермонтову приписали русофобию
Николай Стариков: России надо быть злее
Выстрел в ногу: США много потеряли от санкций против Турции
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
Приглашение Навального и Тихановской на инаугурацию Байдена - символический шаг США
Выстрел в ногу: США много потеряли от санкций против Турции
Николай Стариков: России надо быть злее
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников