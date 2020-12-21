Киеву напомнили про "окно возможностей" и судебную реформу

Решение конституционного кризиса для Украины — одна из важнейших задач. В том числе потому, что "буксующая" судебная реформа очень важна в рамках пути в сторону ЕС.

Как отметил глава представительства Украины в ЕС Николай Точицкий, властям стоит вспомнить, что у них уже есть специальный документ. Он называется рекомендациями Венецианской комиссии по решению конституционного кризиса.

"И если мы после тяжёлой работы не используем предоставленную Венецианской комиссией формулу… Я думаю, что окно возможностей для нас закроется", — уверен Точицкий.

Конституционная реформа — своего рода "краеугольный камень" дальнейшей работы, и именно поэтому юристы ЕС постарались помочь с её проведением. Итоговые наработки были высоко оценены в том числе Владимиром Зеленским — и примерно с 11 декабря тема больше "не всплывала".