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"Обвал оптимизма": чего ждать властям России после "британского" вируса

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Осторожные прогнозы на "оптимистичные" нефтяные цены, которые напрямую влияют на стабильность рубля, "разбились о быт". Новая мутация коронавируса, найденная в Великобритании, ставит перед российскими властями новый вызов.

"Обвал оптимизма": чего ждать властям России после "британского" вируса

Главная проблема — даже не в том, что цены на нефть вслед за новостями потянулись вниз и в ходе понедельника, 21 декабря, "похудели" примерно на 5%. Ситуация гораздо хуже — "новый" коронавирус знаменует продолжение волны карантинов и локдаунов, а они знаменуют снижение количества потребляемого топлива.

Таким образом, перед властями России — очередное испытание: несмотря на все достигнутые в рамках ОПЕК договорённости, "чёрное золото" может преподнести неприятный сюрприз, снова утянув рубль в "красную зону". Очевидно, что карантин для Британии — это надолго, а в ЕС не замедлят также ужесточить ограничения.

Первые последствия уже видны: курс на 22 число составляет 74,98 рубля за доллар и показывает рост в 2,25%. Также на курс будут давить санкции (как уже принятые, так и только готовящиеся), новая администрация США и проблемы с "Северным потоком — 2".

Устоит ли российская экономика, зависит от действий властей: ещё не поздно принять комплекс мер, которые подстегнули бы упавший спрос и помогли бы бизнесу "остаться на плаву". Например, ранее предлагалось "списание налогов" — но хватит ли у властей смелости на такие меры? 

Автор: Константин Шапров
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