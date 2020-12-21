Массовая вакцинация стартует в Белоруссии с января

Уже в январе в Белоруссии начнётся массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции российским препаратом "Спутник V".

Об этом сообщил министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич. По его словам, первая партия вакцины поступит в республику уже в 2021 году.

"Первая партия вакцины поступит в январе. Мы начнем прививочную кампанию в январе", — отметил Пиневич.

Напомним, ранее белорусский Минздрав выдал регистрационное удостоверение российской вакцине "Спутник V".