Продолжают поступать данные о ситуации с новой мутацией коронавируса, найденной в Великобритании.
Со страной уже прекратили или временно прервали авиасообщение Канада, Франция, Германия и Австрия, также сообщается о "блокаде" железнодорожного и автомобильного транспорта в пограничных районах.
Исходя из ситуации власти должны ввести более жёсткий пограничный контроль, что неминуемо отразится на складах магазинов по всей стране. По данным, которые приводит британский корреспондент шведского телеканала SVT Анна-Майя Перссон, уже через 14 дней может начаться дефицит продуктов.
"Известно, что на пропускных пунктах уже скопились очереди из фур.
Ходят слухи, что буквально через несколько недель в Великобритании может возникнуть нехватка продуктов питания.
Также говорят, что они не смогут завозить вакцину от коронавируса, военные сейчас находятся в состоянии готовности, чтобы иметь возможность развернуть воздушные мосты", — приводит данные своих источников Перссон.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжит "дурить народ" под видом проведения конституционных реформ.