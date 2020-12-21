Прогноз журналистки SVT: Великобритания - на пороге дефицита еды

Продолжают поступать данные о ситуации с новой мутацией коронавируса, найденной в Великобритании.

Со страной уже прекратили или временно прервали авиасообщение Канада, Франция, Германия и Австрия, также сообщается о "блокаде" железнодорожного и автомобильного транспорта в пограничных районах.

Исходя из ситуации власти должны ввести более жёсткий пограничный контроль, что неминуемо отразится на складах магазинов по всей стране. По данным, которые приводит британский корреспондент шведского телеканала SVT Анна-Майя Перссон, уже через 14 дней может начаться дефицит продуктов.