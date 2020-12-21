Посредники, "акробаты" и прочие нюансы: как Киев "заказывает" вакцину

Очередные сложности испытывает Киев с "заказом" вакцин через европейскую программу помощи. Как оказалось, проблемы возникли даже там, где "не ждали".

Сначала население расстроили слова представителя Украины при ЕС Николая Точицкого. Он отметил, что власти Украины обязаны были в рамках работ по подготовке к вакцинации обеспечить специальные хранилища для вакцин, и намекнул, что с этим возникла проблема.

"Например, относительно требования хранения и транспортировки этой вакцины… Речь о том, что Украина должна, как и любая другая страна, обеспечить хранилища для хранения соответствующих вакцин", — подчеркнул Точицкий.

Далее он отметил, что Украина в силу ряда факторов может получить вакцину лишь через "государство-посредника", которое нужно найти.

"Мы предполагаем, и соответствующие консультации уже ведутся с нашими польскими коллегами, что это может быть Польша", — высказался он.

Однако есть и ещё одна проблема: в ЕС существует список стран, которые получат вакцины первыми, и Украина в него не попала. О причинах решил рассказать президент страны Владимир Зеленский.