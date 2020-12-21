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Посредники, "акробаты" и прочие нюансы: как Киев "заказывает" вакцину

Мир

Очередные сложности испытывает Киев с "заказом" вакцин через европейскую программу помощи. Как оказалось, проблемы возникли даже там, где "не ждали".

Посредники, "акробаты" и прочие нюансы: как Киев "заказывает" вакцину

Сначала население расстроили слова представителя Украины при ЕС Николая Точицкого. Он отметил, что власти Украины обязаны были в рамках работ по подготовке к вакцинации обеспечить специальные хранилища для вакцин, и намекнул, что с этим возникла проблема.

"Например, относительно требования хранения и транспортировки этой вакцины… Речь о том, что Украина должна, как и любая другая страна, обеспечить хранилища для хранения соответствующих вакцин", — подчеркнул Точицкий.

Далее он отметил, что Украина в силу ряда факторов может получить вакцину лишь через "государство-посредника", которое нужно найти.

"Мы предполагаем, и соответствующие консультации уже ведутся с нашими польскими коллегами, что это может быть Польша", — высказался он.

Однако есть и ещё одна проблема: в ЕС существует список стран, которые получат вакцины первыми, и Украина в него не попала. О причинах решил рассказать президент страны Владимир Зеленский.

"Здесь мы должны быть, скажем так, акробатами в политике, чтобы умудриться каким-то образом попасть в приоритет стран, должны быть очень гибкими, дипломатическими", — уточнил президент для журналистов The New York Times.

Автор: Константин Шапров
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