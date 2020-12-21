Российские спецслужбы не имеют никакого отношения к кибератакам, которые были проведены в отношении США.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эта дискуссия растёт, наверное, в Соединённых Штатах, потому что именно Соединённые Штаты стали жертвой этой хакерской атаки. И, определённо, эта дискуссия не имеет к нам никакого отношения, потому что Россия не причастна к таким атакам, и в частности, к этой. Мы заявляем об этом официально и решительно. Любые обвинения России в причастности являются абсолютно голословными и скорее являются продолжением такой слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах. Что касается каких-то действий США, действия США в последнее время малопрогнозируемы, поэтому мы ничего сказать не можем", — отметил представитель Кремля.