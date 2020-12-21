"Трижды за сутки": Украина снова нарушает перемирие с ДНР

Очередные сводки о нарушениях военными Украины перемирия с ДНР приходят из представительства непризнанной республики. По уточнённым данным, ВСУ атаковали территорию ДНР минимум трижды.

По сведениям, которыми располагает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), за 24 часа со стороны Украины по ДНР наносились удары как из стрелкового оружия, так и из гранатомётов.

"За истёкшие сутки общее количество нарушений со стороны вооружённых сил Украины составило три раза. Общее число боеприпасов, выпущенных по территории ДНР за последние 24 часа, составило 31 единицу", — уточняют в представительстве.

Сведений о пострадавших нет, сведений о разрушениях также не поступало. Напомним, что ранее военные Украины уже неоднократно нарушали перемирие. При этом в Киеве весьма вольно оперируют тезисами Минских соглашений.