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Вырастут ли овощи на Луне – китайцы ищут применение лунному грунту

Мир

Может ли Китай сажать овощи на Луне? Что мы можем посадить? — эти вопросы вызвали бурные дискуссии в интернете в минувшие выходные после того, как китайский аппарат Чанъэ-5 вернулся на Землю в четверг с 1731 граммами образцов с Луны.

Вырастут ли овощи на Луне – китайцы ищут применение лунному грунту

Но учёные остудили горячие головы:

"В отличие от органической почвы на земле, почва с Луны не содержит никаких органических питательных веществ и очень сухая, что не подходит ни для выращивания овощей, ни для картофеля", — сказал Чжу Гуанцюань, ведущий CCTV, в видео, опубликованном на аккаунте CCTV Sina Weibo, цитируя вердикт ученых.

Эта тема оказалась настолько интересной для китайских пользователей сети, что ролик "Лунная почва действительно не может выращивать овощи" набрала более 63,3 млн просмотров на Sina Weibo и обсуждалась более 17 тысяч раз (цифры актуальны на момент публикации материала).

Под видео было более 8100 комментариев:

"Китайцы действительно придерживаются идеи выращивания овощей на протяжении всей истории", — пошутил пользователь Sina Weibo @Siberian-shuaihe.

Другой пользователь, Weibo, прокомментировал: "глаза Юань Лунпина загорелись: нет такого места, где рис не мог бы расти!"

  • Юань, всемирно известный агроном, разработавший первые гибридные сорта риса, за что получил прозвище "Отец гибридного риса".

Ещё один пользователь смело предположил: "если мы не можем выращивать овощи на Луне, как насчет того, чтобы отправиться на Марс и взять там образец почвы для изучения?"

Для чего же пригодна лунная почва?

Хотя почва на Луне не позволит выращивать овощи, ее можно использовать другими способами:

"долгосрочный солнечный ветер впрыснул большое количество гелия-3 в лунный грунт, который может быть использован в качестве чистой энергии и выработки электроэнергии с помощью термоядерного синтеза", — говорится в видео, опубликованном CCTV.

Автор: Ольга Лебедева
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