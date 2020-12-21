Новый штамм COVID вышел из-под контроля учёных

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что недавно обнаруженный новый штамм коронавируса "вышел из-под контроля" и подчеркнул важность ограничений, принятых для сдерживания его распространения.

Хэнкок заявил Sky News, что контроль над этим новым вариантом вируса "важнее сейчас, чем когда-либо", и указал, что число новых случаев "взлетело" за последние несколько дней:

"Это смертельная болезнь, мы должны держать ее под контролем, и это стало сложнее из-за этого нового варианта", — подчеркнул он.

В этом контексте он предположил, что ограничения, чтобы остановить их распространение, могут действовать в течение нескольких месяцев:

"Новый вариант вируса — огромная проблема, пока у нас не будет вакцины для защиты людей. Это то, с чем мы столкнемся в ближайшие пару месяцев", — заявил он.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны Европы усилить меры контроля, чтобы предотвратить распространение предположительно наиболее заразного варианта коронавируса.

"По всей Европе, где передача интенсивна и широко распространена, страны должны удвоить свои подходы к контролю и профилактике", — заявил пресс-секретарь регионального отделения организации.

Он указал, что ВОЗ просит их "увеличить секвенирование вирусов COVID, когда это возможно, и поделиться данными последовательности на международном уровне, в частности, чтобы сообщить, обнаружены ли те же тревожные мутации".

Напомним, британские власти сообщили об обнаружении нового штамма 14 декабря. По словам премьер-министра Великобритании, этот вариант может быть "на 70% более трансмиссивным", чем оригинальный.