Александр Лукашенко стал идеальным оружием Запада против России.
Такое мнение высказал политолог Андрей Суздальцев. По его словам, за 26 лет президентства белорусский лидер не принёс никакой пользы России.
В то же время Лукашенко отказался признать независимость Абхазии, Южной Осетии, республик Донбасса, а также возвращения Крыма в состав России.
Суздальцев считает, что Лукашенко всегда поддерживал Украину и её армию, а также всегда "воевал" против России, ведя антироссийскую пропаганду в белорусских СМИ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжит "дурить народ" под видом проведения конституционных реформ.