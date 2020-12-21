Политолог объяснил, почему Лукашенко воюет против России

Александр Лукашенко стал идеальным оружием Запада против России.

Такое мнение высказал политолог Андрей Суздальцев. По его словам, за 26 лет президентства белорусский лидер не принёс никакой пользы России.

В то же время Лукашенко отказался признать независимость Абхазии, Южной Осетии, республик Донбасса, а также возвращения Крыма в состав России.

Суздальцев считает, что Лукашенко всегда поддерживал Украину и её армию, а также всегда "воевал" против России, ведя антироссийскую пропаганду в белорусских СМИ.