Зеленский создаст на Украине Голливуд и Диснейленд

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет создать в стране Диснейленд и Голливуд, чтобы привлечь американские инвестиции.

"Украина достаточно богата для создания такой площадки, как местный Голливуд, который сможет сравниться с колыбелью кинематографа Праги, Венгрии и других стран Европы", — отметил украинский лидер.

Также Зеленский признался, что с нетерпением ждёт инаугурации Джо Байдена, чтобы начать сотрудничество с Вашингтоном.