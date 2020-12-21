Сирия надеется на поставки вакцины "Спутник V"

Жители Сирии доверяют больше российской вакцине от коронавируса, чем её зарубежным аналогам.

Поэтому власти страны ведут переговоры с Россией о поставках препарата "Спутник V". Об этом РИА "Новости" сообщил министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад.