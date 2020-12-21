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Сирия надеется на поставки вакцины "Спутник V"

Мир

Жители Сирии доверяют больше российской вакцине от коронавируса, чем её зарубежным аналогам.

Поэтому власти страны ведут переговоры с Россией о поставках препарата "Спутник V". Об этом РИА "Новости" сообщил министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад.

"По этому вопросу ведутся обсуждения. Мы надеемся, что сирийцы будут использовать "Спутник V" и другие российские вакцины, потому что сирийцы доверяют российским вакцинам больше, чем Pfizer и другим вакцинам", — отметил глава МИД.

Автор: Алексей Корнеев
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