Власти Канады приостановили авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса, которые распространился по стране в результате мутации.
"Учитывая большое количество случаев заражения вариантом вируса COVID-19, наблюдаемым в некоторых районах Великобритании, было принято решение приостановить въезд в Канаду всех коммерческих и частных пассажирских рейсов из Великобритании на 72 часа", — сказано в сообщении пресс-службы правительства Канады.
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