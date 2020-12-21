Трамп требует аннулировать голоса выборщиков Пенсильвании

Юридическая команда президента Дональда Трампа в воскресенье сделала очередную попытку отменить итоги выборов: подала апелляцию в Верховный суд США, требуя отменить несколько постановлений из Пенсильвании.

Адвокат Трампа Руди Джулиани выступил с публичным заявлением, в котором утверждал, что три дела Верховного суда Пенсильвании "незаконно изменили закон о почтовом голосовании Пенсильвании непосредственно перед и после президентских выборов 2020 года".

Апелляция следует за многочисленными судебными баталиями в ключевых штатах, таких как Пенсильвания и Джорджия. Трамп и его команда продолжают утверждать, что массовое мошенничество с избирателями в этих и других штатах привело к победе Джо Байдена, которая была подтверждена коллегией выборщиков.

"Изменение закона Пенсильвании, — говорит Джулиани, — было нарушением статьи II Конституции США. Эти решения выпотрошили защиту законодательного органа Пенсильвании от мошенничества с почтовыми бюллетенями".

О чём речь

Фактические постановления включают в себя "запрет избирательным должностным лицам" проверять подписи на почтовых бюллетенях "во время агитации в день выборов" и "лишение избирательных кампаний права оспаривать почтовые бюллетени во время агитации за поддельные подписи и другие нарушения".

Чего хочет Трамп

Команда юристов утверждает, что "право кампаний наблюдать за агитацией почтовых бюллетеней" означало только то, что наблюдателям разрешалось находиться "в комнате", но они не могли должным образом проверить информацию, потому что сидели слишком далеко.

"Законные требования, чтобы избиратели должным образом подписывали, адресовали и датировали почтовые бюллетени, также не были выполнены благодаря Верховному суду штата, утверждают юристы Трампа, добиваясь того, чтобы выборщики, "приверженные Джо Байдену", были "освобождены", а Генеральной Ассамблее Пенсильвании было разрешено выбрать замену.

Поскольку Конгресс должен собраться 6 января, чтобы удостоверить голоса Коллегии выборщиков, кампания добивается "ускоренного" процесса и ответа от Верховного суда в течение нескольких дней.