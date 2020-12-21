Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Особо заразный "британский" штамм COVID-19 обнаружен в Италии
Мертвые псы вдоль шоссе - леденящая кровь инсталляция в Кемерове
Помпео считает Путина "врагом свободы"
Зеленский впервые решился выказать недовольство Вашингтоном
Николай Дроздов стал моделью в ролике Гудкова "НИИ мужского костюма"
В Сети поползли слухи, что Асмус родила не от Харламова
Скончался прокурор Якутии Олег Нарковский
В Лондоне задержали 29 протестующих
В Instagram взломали аккаунт губернатора Шумкова

Трамп требует аннулировать голоса выборщиков Пенсильвании

Мир

Юридическая команда президента Дональда Трампа в воскресенье сделала очередную попытку отменить итоги выборов: подала апелляцию в Верховный суд США, требуя отменить несколько постановлений из Пенсильвании.

Трамп требует аннулировать голоса выборщиков Пенсильвании

Адвокат Трампа Руди Джулиани выступил с публичным заявлением, в котором утверждал, что три дела Верховного суда Пенсильвании "незаконно изменили закон о почтовом голосовании Пенсильвании непосредственно перед и после президентских выборов 2020 года".

Апелляция следует за многочисленными судебными баталиями в ключевых штатах, таких как Пенсильвания и Джорджия. Трамп и его команда продолжают утверждать, что массовое мошенничество с избирателями в этих и других штатах привело к победе Джо Байдена, которая была подтверждена коллегией выборщиков.

"Изменение закона Пенсильвании, — говорит Джулиани, — было нарушением статьи II Конституции США. Эти решения выпотрошили защиту законодательного органа Пенсильвании от мошенничества с почтовыми бюллетенями".

О чём речь

Фактические постановления включают в себя "запрет избирательным должностным лицам" проверять подписи на почтовых бюллетенях "во время агитации в день выборов" и "лишение избирательных кампаний права оспаривать почтовые бюллетени во время агитации за поддельные подписи и другие нарушения".

Чего хочет Трамп

Команда юристов утверждает, что "право кампаний наблюдать за агитацией почтовых бюллетеней" означало только то, что наблюдателям разрешалось находиться "в комнате", но они не могли должным образом проверить информацию, потому что сидели слишком далеко.

"Законные требования, чтобы избиратели должным образом подписывали, адресовали и датировали почтовые бюллетени, также не были выполнены благодаря Верховному суду штата, утверждают юристы Трампа, добиваясь того, чтобы выборщики, "приверженные Джо Байдену", были "освобождены", а Генеральной Ассамблее Пенсильвании было разрешено выбрать замену.

Поскольку Конгресс должен собраться 6 января, чтобы удостоверить голоса Коллегии выборщиков, кампания добивается "ускоренного" процесса и ответа от Верховного суда в течение нескольких дней.

  • На данный момент Байден получил 306 голосов коллегии выборщиков по сравнению с 232 голосами Трампа. Пенсильвания имеет 20 голосов.
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Байден планирует ввести санкции в ответ на "российские" кибератаки
Трамп требует аннулировать голоса выборщиков Пенсильвании
Поляки разочаровываются в Католической церкви
Посольство США в Багдаде подверглось ракетному удару
Особо заразный "британский" штамм COVID-19 обнаружен в Италии
Мертвые псы вдоль шоссе - леденящая кровь инсталляция в Кемерове
Помпео считает Путина "врагом свободы"
Зеленский впервые решился выказать недовольство Вашингтоном
Борис Эльконин: система Эльконина – Давыдова помогает развивать мышление
Николай Дроздов стал моделью в ролике Гудкова "НИИ мужского костюма"
Популярное
Новости Белоруссии
Названо имя преемника Лукашенко на посту главы Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжит "дурить народ" под видом проведения конституционных реформ.

Названо имя преемника Лукашенко на посту главы Белоруссии
Солгавшая Путину девушка оказалась не журналисткой
Общество
Солгавшая Путину девушка оказалась не журналисткой
Российский шоу-бизнес
"Эксклюзив!": Харламов показал, как цензоры "обрезали" вопрос Шнурова
Новости Белоруссии
К резиденции Лукашенко стянули спецтехнику перед протестом
Любовь Степушова Приоритеты расставлены: Россия будет помогать Донбассу Любовь Степушова Василий Амирджанов Пресс-конференция Путина напомнила о пастафарианстве Василий Амирджанов Игорь Буккер Ньютон пытался высчитать дату Апокалипсиса Игорь Буккер
Комментарии
Приглашение Навального и Тихановской на инаугурацию Байдена - символический шаг США
Выстрел в ногу: США много потеряли от санкций против Турции
Николай Стариков: России надо быть злее
Игорь Коротченко: Наша задача — чтобы нас не сожрали
После выборов-2021 в РФ ожидается Майдан
После выборов-2021 в РФ ожидается Майдан
Политолог: Россия завершит строительство "Северного потока-2"
Выстрел в ногу: США много потеряли от санкций против Турции
Санитарка, пожаловавшаяся Путину, назвала свой реальный заработок
Игорь Коротченко: Наша задача — чтобы нас не сожрали
Приоритеты расставлены: Россия будет помогать Донбассу
После выборов-2021 в РФ ожидается Майдан
Пресс-конференция Путина напомнила о пастафарианстве
Евгений Петросян прокомментировал слухи о своей семье
Даст ли Байден отмашку Киеву в отношении ДНР и ЛНР
Даст ли Байден отмашку Киеву в отношении ДНР и ЛНР
Игорь Коротченко: Наша задача — чтобы нас не сожрали
Волочкова объяснила, как относится к алкоголю и курению
"Яблоко" без "Я": уйдет ли Явлинский в тень
Игорь Коротченко: Наша задача — чтобы нас не сожрали
Игорь Коротченко: Наша задача — чтобы нас не сожрали
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников